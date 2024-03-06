Детский омбудсмен прокомментировала страшные истязания ребенка в приемной приморской семье

Оказалось, рыжеволосый парень с веснушками, которого искали волонтеры, сбежал из дома. Приемная мать, по словам парня, издевалась над ним: обливала водой и заставляла стоять на кухне всю ночь, не пускала в комнату, чтобы не отдыхал раньше положенного срока, и даже вещала на дверь сигнализацию.