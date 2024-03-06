Детский омбудсмен прокомментировала страшные истязания ребенка в приемной приморской семье

«Все органы системы профилактики подключились. Информация проверяется. По результатам моей проверки информация не подтверждается», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова в разговоре с журналистом «ФедералПресс».
О том, что подросток потерялся, стало известно 3 марта. Через несколько часов волонтеры «Примпоиска» отчитались о том, что нашли мальчика. А вот человек, к которому пришел в гости школьник, позже рассказал журналистам историю, которую ему поведал ребенок.
Оказалось, рыжеволосый парень с веснушками, которого искали волонтеры, сбежал из дома. Приемная мать, по словам парня, издевалась над ним: обливала водой и заставляла стоять на кухне всю ночь, не пускала в комнату, чтобы не отдыхал раньше положенного срока, и даже вещала на дверь сигнализацию.
Житель Владивостока, который нашел мальчика, заявил также, что у мальчика на руках ожоги и раны.