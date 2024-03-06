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Хабаровчанку осудили на 4,5 года продажу наркотиков

Женщина вину признала, раскаялась, активно сотрудничала со следствием.
Источник: AP 2023

38-летнюю хабаровчанку осудили на 4,5 года продажу наркотиков, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В июне 2022 года женщина вступила в организованную группу в качестве курьера. Группа занималась сбытом наркотиков на территориях Амурской области, ЕАО, Забайкальского и Хабаровского края. Хабаровчанке было нужно забирать из тайников крупные партии наркотиков, фасовать их на более мелкие, а после прятать в тайники.

В июле 2022 года глава преступной группы поручил одному из участников забрать из тайников на территории Московской области и других территорий страны 3062 гр мефедрона и 998 гр гашиша. Наркотик необходимо было расфасовать на мелкие партии, а после этого спрятать их в новых тайниках на территориях Амурской области, ЕАО, Забайкальского и Хабаровского края.

Соучастник привез наркотики в Читу, откуда хабаровчанка их забрала, а после на своем автомобиле перевезла в Белогорск Амурской области, где сделала 28 «закладок». После этого она перевезла наркотики в Биробиджан в ЕАО, где также сделала еще 9 «закладок». Оставшиеся наркотики женщина перевезла в Хабаровск, где и была задержана на посту ГИБДД, наркотики были изъяты.

Женщина вину признала, раскаялась, активно сотрудничала со следствием, сообщила сведения о спрятанных «закладках», а также информацию об известных ей участниках группы.

«С учетом наличия смягчающих наказания обстоятельств, отсутствия отягчающих, также положений ч. 3 ст. 30 УК РФ о неоконченном преступлении (покушении на сбыт), главы 40.1 УПК РФ (назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве), суд назначил наказание в виде 4,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила старший помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Инна Филиппова.