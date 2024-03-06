38-летнюю хабаровчанку осудили на 4,5 года продажу наркотиков, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В июне 2022 года женщина вступила в организованную группу в качестве курьера. Группа занималась сбытом наркотиков на территориях Амурской области, ЕАО, Забайкальского и Хабаровского края. Хабаровчанке было нужно забирать из тайников крупные партии наркотиков, фасовать их на более мелкие, а после прятать в тайники.
В июле 2022 года глава преступной группы поручил одному из участников забрать из тайников на территории Московской области и других территорий страны 3062 гр мефедрона и 998 гр гашиша. Наркотик необходимо было расфасовать на мелкие партии, а после этого спрятать их в новых тайниках на территориях Амурской области, ЕАО, Забайкальского и Хабаровского края.
Женщина вину признала, раскаялась, активно сотрудничала со следствием, сообщила сведения о спрятанных «закладках», а также информацию об известных ей участниках группы.
«С учетом наличия смягчающих наказания обстоятельств, отсутствия отягчающих, также положений ч. 3 ст. 30 УК РФ о неоконченном преступлении (покушении на сбыт), главы 40.1 УПК РФ (назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве), суд назначил наказание в виде 4,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила старший помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Инна Филиппова.