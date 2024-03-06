Хабаровчанку осудили на 4,5 года продажу наркотиков

В июне 2022 года женщина вступила в организованную группу в качестве курьера. Группа занималась сбытом наркотиков на территориях Амурской области, ЕАО, Забайкальского и Хабаровского края. Хабаровчанке было нужно забирать из тайников крупные партии наркотиков, фасовать их на более мелкие, а после прятать в тайники.

В июле 2022 года глава преступной группы поручил одному из участников забрать из тайников на территории Московской области и других территорий страны 3062 гр мефедрона и 998 гр гашиша. Наркотик необходимо было расфасовать на мелкие партии, а после этого спрятать их в новых тайниках на территориях Амурской области, ЕАО, Забайкальского и Хабаровского края.

Соучастник привез наркотики в Читу, откуда хабаровчанка их забрала, а после на своем автомобиле перевезла в Белогорск Амурской области, где сделала 28 «закладок». После этого она перевезла наркотики в Биробиджан в ЕАО, где также сделала еще 9 «закладок». Оставшиеся наркотики женщина перевезла в Хабаровск, где и была задержана на посту ГИБДД, наркотики были изъяты.