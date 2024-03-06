В Туве после ЧП на ТЭЦ госпитализировали 18 человек

Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия. В МЧС России сообщили, что пожар был локализован на 50 квадратных метрах.