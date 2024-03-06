В Туве после ЧП на ТЭЦ госпитализировали 18 человек

Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия. В МЧС России сообщили, что пожар был локализован на 50 квадратных метрах.
«Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному», — написал Ховалыг.
Он уточнил, что всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл.
«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих», — заключил Ховалыг.