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В Туве после ЧП на ТЭЦ госпитализировали 18 человек

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После ЧП на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия. В МЧС России сообщили, что пожар был локализован на 50 квадратных метрах.

«Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному», — написал Ховалыг.

Он уточнил, что всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих», — заключил Ховалыг.

пожары
МЧС