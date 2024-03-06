В Приморье продолжают полыхать мощные пожары

Ранее в южных муниципалитетах Приморья введён особый противопожарный режим, при котором запрещено посещение лесов, усилена ответственность за нарушение пожарной безопасности. Граждане, если их действия привели к лесному пожару, могут быть оштрафованы на сумму до 60 тысяч рублей, юридические лица — до 2 миллионов рублей.