В Приморье продолжают полыхать мощные пожары

По состоянию на утро среды, 6 марта, в Приморском крае продолжаются три крупных природных пожара общей площадью более 1 020 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Всего за минувшие сутки было зарегистрировано шесть природных пожаров общей площадью 8 429 гектаров, пять были ликвидированы и один, площадью 1000 гектаров, был локализован в районе села Ромашка Хасанского муниципального округа.
В тушении пожара у села Ромашка участвуют 173 человека из состава краевого ГКУ по пожарной безопасности, «Приморской авиабазы» и МЧС. Задействовано 34 единицы техники.
В Тернейском муниципальном округе недалеко от села Малая Кема обнаружено возгорание на землях лесного фонда. Огонь охватил площадь в 20 гектаров. В тушении участвуют девять человек и три единицы техники «Приморской авиабазы».
Сейчас в Приморье зарегистрировано 15 термических аномалий в восьми муниципальных образованиях.
Ранее в южных муниципалитетах Приморья введён особый противопожарный режим, при котором запрещено посещение лесов, усилена ответственность за нарушение пожарной безопасности. Граждане, если их действия привели к лесному пожару, могут быть оштрафованы на сумму до 60 тысяч рублей, юридические лица — до 2 миллионов рублей.