В Красноярске возбуждено уголовное дело об отравлении детей в школе

Как считает следствие, 29 февраля в медицинские учреждения Красноярска с жалобами на плохое самочувствие обратились пятеро учащихся начальных классов. Дети в возрасте от 7 до 11 лет жаловались на плохое самочувствие. Медики поставили предварительный диагноз «Острая кишечная инфекция». При этом одна из пострадавших питалась в этот день в школе, остальные четверо в школьной столовой не ели.