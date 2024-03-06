В Красноярске возбуждено уголовное дело об отравлении детей в школе

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту распространения инфекционного заболевания в школе. Об этом сообщает Следственный комитет.
Следственный отдел по Советскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Как считает следствие, 29 февраля в медицинские учреждения Красноярска с жалобами на плохое самочувствие обратились пятеро учащихся начальных классов. Дети в возрасте от 7 до 11 лет жаловались на плохое самочувствие. Медики поставили предварительный диагноз «Острая кишечная инфекция». При этом одна из пострадавших питалась в этот день в школе, остальные четверо в школьной столовой не ели.
В настоящее время состояние детей улучшилось.
Следователи устанавливают обстоятельства возникновения болезни среди детей в школе № 152.
Ранее сообщалось о том, что уголовное дело по данному факту потребовал возбудить глава СКР Александр Бастрыкин. О случившемся стало известно после того, как в СМИ и соцсетях рассказали о произошедшем.