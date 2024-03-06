Беспилотник ВСУ пытался атаковать Воронежскую область

Днем ранее, 5 марта, в Воронежской области объявили авиационную опасность из-за летящих на регион украинских беспилотников. Сообщалось, что всего в сторону Воронежа направлялись три беспилотника. В МЧС тогда посоветовали местным жителям взять сотовый телефон и необходимые документы и укрыться в комнатах без окон, а тем, кто оказался на улице, — спрятаться в подземных переходах, подъездах домов или одноэтажных зданиях.