В Челябинской области компания школьниц избила девочку

Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры начали проверку из-за публикаций СМИ, в которых рассказывалось об избиении школьницы. Речь идет о случае, который зафиксирован в Аргаяше.
Как выяснилось, в соцсетях появилось видео, на котором девочка избивает свою сверстницу. Она бьет ее, хватает за волосы. Временами удары наносит еще один человек. При этом в кадр попадает много подростков, которые не спешат разнять драку, а стоят и наблюдают, некоторые снимают происходящее на телефон.
Как сообщает ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы, драка могла произойти из-за парня. Пострадавшая отделалась ссадинами и синяками, но родители избитой написали заявление в полицию.
В свою очередь в прокуратуре Челябинской области сообщили, что после окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ведомство взяло на контроль проверку, которую также начали в СУ СК РФ по Челябинской области.