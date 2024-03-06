В Челябинской области компания школьниц избила девочку

Как выяснилось, в соцсетях появилось видео, на котором девочка избивает свою сверстницу. Она бьет ее, хватает за волосы. Временами удары наносит еще один человек. При этом в кадр попадает много подростков, которые не спешат разнять драку, а стоят и наблюдают, некоторые снимают происходящее на телефон.