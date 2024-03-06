Суд не стал досрочно снимать судимость экс-зампреду «Кольца Урала» Олегу Коноплеву

Он обратился в суд с ходатайством об отмене условного наказания и досрочном снятии судимости в Октябрьский районный суд, где ему было отказано. Свердловский облсуд после рассмотрения апелляции оставил решение без изменения.



Напомним, в 2015 году бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов получил взятку от Олега Коноплева в размере 7,5 млн руб., который стал одним из посредников передачи. Банкир был осужден условно, а Игоря Трифонова признали виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Около года назад суд смягчил наказание Игорю Трифонову и назначил девять лет и четыре месяца в колонии строгого режима, снизив срок на два месяца.