Смольный подключился к установлению причин падения лифта в Шушарах

По информации комитета, в СМИ распространился комментарий по ситуации от Дамира Мамлеева, который представился сотрудником комитета и высказался о происшествии. В жилкоме опровергли сведения о том, что мужчина там работает.



В структуре Смольного указали, что инцидент в Шушарах носит исключительный характер. Лифт не может упасть, если ведется полноценное и качественное обслуживание, отметили в жилищном комитете. Вместе с тем там готовы оказать содействие в выяснении причин происшествия.



«По информации жилищного агентства Пушкинского района, сейчас грузопассажирский лифт закрыт, его эксплуатация остановлена, запланировано обследование и перепрограммирование лифтового оборудования», — указали в структуре Смольного.