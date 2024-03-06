Не пожалела стариков: замначальника почтового отделения из Хабаровского края вытаскивала деньги из кассы

В районе имени Лазо приговор суда выслушала заместитель начальника одного из отделений почты. Женщину осудили за хищение чужого имущества, вверенного ей, в крупном размере. Для этого она использовала свое служебное положение.
Сообщается, что она присвоила около 376 тысяч рублей.
— Хищение денег и материальных ценностей осуществляла путем присвоения денежных средств, полученных от оказания услуг почтовой связи населению, реализации товаров народного потребления, государственных знаков почтовой оплаты, периодических печатных изданий, от получателей почтовых отправлений сумм наложенного платежа, — рассказали в суде района имени Лазо.
Также похитительница присвоила себе региональную социальную доплату к пенсии одного человека.
Женщине дали два года условно с испытательным сроком в шесть месяцев.