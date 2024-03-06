В НСО хирурга будут судить за взятку за оформление больничного листа

Искитимский районный суд приступил к рассмотрению дела в отношении экс-хирурга Линевской районной больницы Андрея Чернова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в группе «Судов общей юрисдикции Новосибирской области» в «ВКонтакте».
По данным суда, в сентябре Чернов работал хирургом в Линевской районной больницу. Он заполнил электронный больничный лист без осмотра и сбора жалоб. За подделку листка нетрудоспособности он получил пять тысяч рублей.
5 марта должно было состояться первое судебное заседание по делу, однако Чернов не пришел на него. Новое заседание назначили на 10 марта.
Напомним, в Новосибирске отменили приговор федеральному судье, обвиненному по взятке.