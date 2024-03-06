Природный пожар чуть не уничтожил село под Находкой

Отметим, что наиболее сильные очаги возгорания сохраняются в Хасанском районе. Так, 5 марта, а селе Ромашка недалеко от Славянки огонь охватил природные угодья. В этом районе находится водонасосная станция, обеспечивающая водоснабжение для всей Славянки.