Природный пожар чуть не уничтожил село под Находкой

На юге Приморья не утихают природные пожары. Новый опасный очаг возгорания был обнаружен вдоль дороги Голубовка-Екатериновка неподалеку от Находки. Здесь вспыхнула сухая растительность, сообщает ИА PrimaMedia.
Утром в среду, 6 марта, огонь приблизился к жилым домам в Голубовке, однако службам пожаротушения удалось его остановить.
«Пожар площадью 3 гектара в районе села Голубовка Партизанского муниципального округа удалось локализовать сегодня, 6 марта. После возгорания сухой травы незамедлительно были задействованы 18 отряд противопожарной службы, 12 специалистов “Приморской авиабазы” и три единицы техники. Пожар полностью локализован. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщается в официальном ТГ-канале (18+) администрации Партизанского муниципального округа.
Отметим, что наиболее сильные очаги возгорания сохраняются в Хасанском районе. Так, 5 марта, а селе Ромашка недалеко от Славянки огонь охватил природные угодья. В этом районе находится водонасосная станция, обеспечивающая водоснабжение для всей Славянки.
Напомним, 4 марта на юге Приморья введен особый противопожарный режим. Он действует на территориях Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.