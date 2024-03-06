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В Новосибирске трое детей пострадали в ДТП в Калининском районе

Трое детей пострадали в ДТП на улице Объединения в Новосибирске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Из сообщения ГИБДД следует, что авария произошла вечером 5 марта — примерно в 22:20 по местному времени. 42-летний водитель автомобиля «Honda Stepwgn» ехал по улице Объединения и у дома № 28 врезался в «Hyundai Solaris». Это произошло на регулируемом перекрестке.

Медицинская помощь потребовалась троим детям, которые ехали в автомобиле «Honda». Двоим мальчикам 12 лет, девочке — 4 года. Она ехала в специальном детском кресле.

— По данному факту Госавтоинспекцией города Новосибирска вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске водителя трамвая ударило током — женщина попала в больницу. Редакция также писала о том, что в Новосибирске на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика. Читайте также: ТОП-3 самых частых нарушений ПДД составили в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.