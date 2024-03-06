В Новосибирске трое детей пострадали в ДТП в Калининском районе

Из сообщения ГИБДД следует, что авария произошла вечером 5 марта — примерно в 22:20 по местному времени. 42-летний водитель автомобиля «Honda Stepwgn» ехал по улице Объединения и у дома № 28 врезался в «Hyundai Solaris». Это произошло на регулируемом перекрестке.