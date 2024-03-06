В Новосибирске трое детей пострадали в ДТП в Калининском районе

Медицинская помощь потребовалась троим детям, которые ехали в автомобиле «Honda». Двоим мальчикам 12 лет, девочке — 4 года. Она ехала в специальном детском кресле.
— По данному факту Госавтоинспекцией города Новосибирска вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске водителя трамвая ударило током — женщина попала в больницу. Редакция также писала о том, что в Новосибирске на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика. Читайте также: ТОП-3 самых частых нарушений ПДД составили в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.