В Братске разыскивают без вести пропавшего мужчину

В ориентировке полиции уточняется, что 46-летний мужчина вышел из дома № 19а по улице Кирова 2 марта. О его местонахождении сейчас ничего не известно.
На вид мужчине 45 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения. Был одет в пуховик горчичного цвета с капюшоном, серые брюки, серые кроссовки, меховую кепку с коротким ворсом черного цвета. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде скорпиона, шрам на носу, — говорится в сообщении полиции Братска.
Граждан, которые располагают информацией о местонахождении Евгения Сумина, просят сообщить в полицию по телефонам: