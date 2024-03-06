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В Братске разыскивают без вести пропавшего мужчину

Полиция Братска ищет Евгения Сумина. В начале марта он ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».
Источник: ТК Город

В ориентировке полиции уточняется, что 46-летний мужчина вышел из дома № 19а по улице Кирова 2 марта. О его местонахождении сейчас ничего не известно.

На вид мужчине 45 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения. Был одет в пуховик горчичного цвета с капюшоном, серые брюки, серые кроссовки, меховую кепку с коротким ворсом черного цвета. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде скорпиона, шрам на носу, — говорится в сообщении полиции Братска.

Граждан, которые располагают информацией о местонахождении Евгения Сумина, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 914 880−56−22, 8 924 602−69−70, 8 999 230−38−40.