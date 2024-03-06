В Братске разыскивают без вести пропавшего мужчину

Полиция Братска ищет Евгения Сумина. В начале марта он ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».