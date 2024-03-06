Супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей, оправдали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 6 марта огласили оправдательный приговор супругам Мельковым, которых обвиняли в сожжении своего родственника и его друга. Трагический инцидент случился в ночь на 25 июля 2021 года в одной из многоэтажек на бульваре Юности в Первоуральске.