Супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей, оправдали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 6 марта огласили оправдательный приговор супругам Мельковым, которых обвиняли в сожжении своего родственника и его друга. Трагический инцидент случился в ночь на 25 июля 2021 года в одной из многоэтажек на бульваре Юности в Первоуральске.
Следователи полагали, что супруги Вера и Иван Мельковы из мести решили расправиться с братом Ивана, для чего пришли к его квартире с тряпками и горючем веществом и, подперев входные двери, подожгли их.
В пожаре погибли двое мужчин — брат подсудимого и его знакомый. В отношении Мельковых было возбуждено уголовное дело, однако муж и жена так и не признали своей вины и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт — событие преступления было, но вина подсудимых не доказана.
«Сегодня судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.