В Фергане учительница кинула в пятиклассника телефон и рассекла ему голову — видео

Выяснилось, что 5 марта в общеобразовательной школе № 29 в городе Маргилане Ферганской области во время шестого урока ученик 5-го класса отпросился в туалет у 24-летней учительницы английского языка М. Е. Учительница не отреагировала на его просьбу, однако школьник все равно вышел из класса по нужде.