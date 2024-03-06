В Фергане учительница кинула в пятиклассника телефон и рассекла ему голову — видео

Детский омбудсман изучил распространившееся в социальных сетях видео, на котором школьнику обрабатывают рану головы.
Выяснилось, что 5 марта в общеобразовательной школе № 29 в городе Маргилане Ферганской области во время шестого урока ученик 5-го класса отпросился в туалет у 24-летней учительницы английского языка М. Е. Учительница не отреагировала на его просьбу, однако школьник все равно вышел из класса по нужде.
После того как мальчик вернулся в класс, учительница бросила в него мобильный телефон, разозлившись на его самовольный уход и разговоры. Телефон попал ему в голову.
Школьная медсестра оказала первую помощь и забинтовала голову. По приходе домой мать ребенка, узнавшая о травме, отвезла его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время районным ОВД в отношении действий учительницы проводится доследственная проверка.