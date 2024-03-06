Шантажировали стариков: в Приморье мошенников приговорили к 6 годам колонии

Во Владивостоке Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Приморья. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Установлено, что в марте 2023 года осужденные похитили у трех пенсионеров во Владивостоке 930 тысяч рублей. Организатор группы обзванивал пенсионеров, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал потерпевшим, что их родственники стали виновниками ДТП. Для урегулирования конфликта злоумышленник требовал передать деньги.
Одного из мужчин, 1994 года рождения, суд приговорил к годам 6 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другой подсудимый, 1990 года рождения, отправится в колонию особого режима на 6 лет и 8 месяцев.
Уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство и расследуется.
Прокуратура Приморского края предупреждает:
Ни под каким предлогом не передавайте деньги и ценные вещи по указанию неизвестных лиц, кем бы они Вам не представлялись. Проверяйте полученную по телефону информацию, самостоятельно свяжитесь с родственниками.