Шантажировали стариков: в Приморье мошенников приговорили к 6 годам колонии

Прокуратура Приморского края предупреждает:



Ни под каким предлогом не передавайте деньги и ценные вещи по указанию неизвестных лиц, кем бы они Вам не представлялись. Проверяйте полученную по телефону информацию, самостоятельно свяжитесь с родственниками.