В Красноярске будут судить за взятки и мошенничество экс-главу Ленинского района

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя администрации Ленинского района. Его обвиняют в восьми эпизодах преступления по статьям «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» и «Мошенничество».
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. С 2020 по март 2023 года обвиняемый получал через посредника взятки с девяти предпринимателей. Суммы варьировались от 100 до 870 тысяч рублей. Общая сумма составила более 4 миллионов рублей.
Взамен чиновник брал под покровительство владельцев торговых павильонов — обещал, что их торговые точки не станут сносить. Павильоны, к слову, изначально были установлены в нарушении закона, без разрешительных документов. Но не павильонами едиными. Установлено, что 760 тысяч рублей обвиняемый получил за обещание не сносить два автосервиса в своем районе. Хотя на самом деле не собирался выполнять.
В ходе следствия посредник и взяткодатели были освобождены от уголовного преследования, поскольку добровольно сотрудничали со следствие. Остается дождаться решения суда, сколько получит бывший чиновник в случае, когда судья признает его виновным.