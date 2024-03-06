В Красноярске будут судить за взятки и мошенничество экс-главу Ленинского района

Взамен чиновник брал под покровительство владельцев торговых павильонов — обещал, что их торговые точки не станут сносить. Павильоны, к слову, изначально были установлены в нарушении закона, без разрешительных документов. Но не павильонами едиными. Установлено, что 760 тысяч рублей обвиняемый получил за обещание не сносить два автосервиса в своем районе. Хотя на самом деле не собирался выполнять.