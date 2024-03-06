Найден 14-летний подросток, пропавший на Эльмаше

Подросток пропал еще 2 марта. Последний раз его видели на Эльмаше.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поисках!» — сообщили в поисковом отряде «Прорыв» поздно вечером 5 марта.
Подробности поисков неизвестны. Также не сообщается, где Илья провел четыре дня.
Помимо волонтеров поисками ребенка занимался отдел полиции № 14.
Ранее «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге нашли 15-летнего Константина. Подросток пропал 27 февраля.
На розыск несовершеннолетнего был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.