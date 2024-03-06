В Туве завели дело из-за аварии на ТЭЦ, оставившей город без отопления

В результате аварии пострадали 18 человек, говорил ранее глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Еще трех сотрудников ТЭЦ, которые вышли на смену перед аварией, пока не нашли.