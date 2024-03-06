Дело мигранта, напавшего на МЧС-ника в Екатеринбурге, дошло до суда

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 35-летний гражданин республики Азербайджан. Все случилось 10 января на улице Титова в уральской столице, где произошло ДТП между двумя автомобилями. Из-за этого возник конфликт, и группа мужчин стала проявлять агрессию к сидевшей в машине девушке.