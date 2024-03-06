Что известно о взрыве котельной в Туве

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.
Что известно о взрыве
Сообщение о взрыве в котельной ТЭК-4 города Шагонар Улуг-Хемского района поступило в ЕДДС в 08:49 утра (04:49 мск).
По данным регионального главка МЧС, в здании котельной начался пожар, образовалось сильное задымление.
Взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером, котлы котельной не пострадали, сообщила администрация Улуг-Хемского района на своей странице в «ВКонтанте».
Пожар был локализован на площади 50 кв. м.
В Шагонаре приостановлено централизованное теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, где проживают около 4 тыс. человек.
Пострадавшие
Всего на смену в ТЭЦ заступил 21 человек, все они госпитализированы.
Первоначально сообщалось о поиске троих рабочих, но по уточненной информации, пропавших нет, весь состав смены определен.
Глава Тувы поручил доставить пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в республиканскую больницу № 1 в Кызыле.
В Шагонар прибыл вертолет санавиации, на нем эвакуируют 15 пострадавших.
Реакция властей
После поступления информации о ЧП на место прибыли расчеты 17-й пожарно-спасательной части в количестве 7 человек и 4 единиц техники. На место также была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Тыва.
На место происшествия приехал глава Тувы, создан оперативный штаб, в республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Следственное управление СК России по Республике Тыва возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Министерство здравоохранения Тувы объявило сбор крови для пострадавших при аварии.
Занятия в образовательных учреждениях Шагонара в Туве прекращены, сообщила министр образования республики Елена Хардикова.