Пятиклассник из Курортного района разбился, катаясь на перилах

Учащийся школы в Курортном районе Петербурга попал в реанимацию после шалости на перемене. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
По предварительным данным, накануне 11-летний пятиклассник упал в лестничный пролёт в школе, когда направлялся в столовую. Спуститься он предпочёл по перилам.
Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. У него множественные переломы черепа и ушиб головного мозга.
Как ученика ребёнка знают с положительной стороны. Он воспитывается в многодетной полной семье, которая в поле зрения правоохранительных органов не попадала.