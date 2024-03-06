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Воронежцев предупредили об атаке беспилотников

Власти призвали дождаться отбоя тревоги.
Источник: Комсомольская правда

МЧС предупредило воронежцев о нашествии беспилотных воздушных судов. В регионе и городе пока сохраняется опасность атаки БПЛА. Как сообщал сайт VRN.KP.RU, утром 6 марта губернатор Александр Гусев сообщил о сбитых беспилотниках и над Воронежем, и над регионом.

— Просим дождаться отбоя угрозы. Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.

Увидели БПЛА — позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости, — напомнили власти воронежцам.

МЧС