Воронежцев предупредили об атаке беспилотников

МЧС предупредило воронежцев о нашествии беспилотных воздушных судов. В регионе и городе пока сохраняется опасность атаки БПЛА. Как сообщал сайт VRN.KP.RU, утром 6 марта губернатор Александр Гусев сообщил о сбитых беспилотниках и над Воронежем, и над регионом.
— Просим дождаться отбоя угрозы. Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.
Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.
Увидели БПЛА — позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости, — напомнили власти воронежцам.