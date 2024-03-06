Воронежцев предупредили об атаке беспилотников

МЧС предупредило воронежцев о нашествии беспилотных воздушных судов. В регионе и городе пока сохраняется опасность атаки БПЛА. Как сообщал сайт VRN.KP.RU, утром 6 марта губернатор Александр Гусев сообщил о сбитых беспилотниках и над Воронежем, и над регионом.