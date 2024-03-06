В сильном пожаре в Башкирии погибли две женщины

Как сообщают в МЧС в Башкирии, пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. Октябрьская в Салавате. Сообщение о возгорании поступило в 8 вечера 5 марта.
Прибыв на место, огнеборцы приступили к спасению и эвакуации жильцов дома. Из зоны пожара было спасено две женщины, еще одна найдена без признаков жизни. Впоследствии одна спасенная скончалась в машине скорой медицинской помощи.
Пожар был ликвидирован на площади 6 м². Также был сильно закопчен коридор этажа.
Предварительно, пожар возник из-за ого, что женщины в тот вечер устроили вечеринку, много выпивали и курили.
Отметим, что инцидентом заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств случившегося.