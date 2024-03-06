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В сильном пожаре в Башкирии погибли две женщины

Еще одну женщину удалось спасти и эвакуировать 12 жителей других квартир многоквартирного дома.

Как сообщают в МЧС в Башкирии, пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. Октябрьская в Салавате. Сообщение о возгорании поступило в 8 вечера 5 марта.

Прибыв на место, огнеборцы приступили к спасению и эвакуации жильцов дома. Из зоны пожара было спасено две женщины, еще одна найдена без признаков жизни. Впоследствии одна спасенная скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Пожар был ликвидирован на площади 6 м². Также был сильно закопчен коридор этажа.

Предварительно, пожар возник из-за ого, что женщины в тот вечер устроили вечеринку, много выпивали и курили.

Отметим, что инцидентом заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств случившегося.

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