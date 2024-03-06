Число погибших в ДТП с военным «Уралом» в Каменке увеличилось

Военнослужащий, которого госпитализировали после ДТП с военным «Уралом» в Выборгском районе Ленобласти, скончался в больнице спустя несколько часов. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 марта. Таким образом, в дорожном инциденте погибли двое военнослужащих. Оба были в автомобиле ВАЗ, который столкнулся с грузовиком.