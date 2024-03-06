Пожар в строящемся 17-этажном доме потушили в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, продолжается проливка и разбор строительных конструкций, в результате ЧП никто не пострадал. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. По предварительной информации, загорелись строительные леса на 16-м этаже.