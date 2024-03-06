Третий за утро беспилотник сбили воронежские ПВО

За утро 6 марта над Воронежской областью сбили еще один беспилотник. О ликвидации БПЛА самолетного типа губернатор Александр Гусев сообщил в 8.52.
— Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал, — отметил глава региона.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, по итогу утра над регионом сбили два беспилотника и еще один — над Воронежем, горожане слышали громкие хлопки после работы ПВО.
Пока опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется. Выполняйте инструкцию: следите за оповещениями от правительства области или в приложении МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход. Если вы заметите БПЛА раньше, чем поступит дополнительный сигнал опасности, следуйте правилам при обнаружении БПЛА — не подходите близко, сообщите об увиденном по телефону 112.