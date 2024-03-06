Третий за утро беспилотник сбили воронежские ПВО

Пока опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется. Выполняйте инструкцию: следите за оповещениями от правительства области или в приложении МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход. Если вы заметите БПЛА раньше, чем поступит дополнительный сигнал опасности, следуйте правилам при обнаружении БПЛА — не подходите близко, сообщите об увиденном по телефону 112.