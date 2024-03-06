В Красноярске возбуждено дело после отравления пяти школьников

Как сообщает СУ СКР по Республике Хакасия и Красноярскому краю, 29 февраля в больницу обратились дети от 7 до 11 лет с жалобами на плохое самочувствие.



При осмотре был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что один из пострадавших учеников обратился к медикам после того, как поел в школьной столовой. При этом другие дети, по данным следователей, там не питались. В настоящее время состояние детей стабилизировалось.



Александра Стрелкова.