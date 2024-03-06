В Омске полицейские нашли трёх девушек, пропавших накануне

В Омске полицейские нашли трёх девушек, о пропаже которых родственники сообщили накануне. Информацией поделилась пресс-служба ведомства. Все трое оказались живы и здоровы. 24-летняя Виктория Попова нашлась у знакомых в Центральном округе Омска, 17-летняя девушка оказалась в одной из больниц на стационарном лечении, а 15-летняя жительница Фадино — в гостях у подруги в городе. В отношении девушек противоправных действий не совершалось. С родителями несовершеннолетних полицейские проведу профилактическую работу инспектора ПДН.