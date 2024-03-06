В Уфе простились с погибшим в СВО Олегом Мещеряковым

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района республики.
Олег Мещеряков родился в 1992 году в Нагаево. Окончил школу № 147. После прохождения военной службы работал частным индивидуальным предпринимателем. В 2022 году стал участником специальной военной операции. Служил в должности старшего стрелка мотострелкового полка. Боец погиб 22 февраля 2024 года в зоне СВО.
Проститься с Олегом Мещеряковым пришли также председатель Комитета Госсобрания — Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов и заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов.