В Уфе простились с погибшим в СВО Олегом Мещеряковым

Олег Мещеряков родился в 1992 году в Нагаево. Окончил школу № 147. После прохождения военной службы работал частным индивидуальным предпринимателем. В 2022 году стал участником специальной военной операции. Служил в должности старшего стрелка мотострелкового полка. Боец погиб 22 февраля 2024 года в зоне СВО.