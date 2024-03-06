В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

ЧП случилось сегодня, 6 марта. По данным ТАСС, в здании котельной ТЭЦ произошел взрыв. На предприятии находился 21 человек, из них 18 пострадали. Тяжелобольных перевозят в больницы бортом санавиации. Подача отопления в Шагонаре приостановлена, ее намерены восстановить к вечеру. СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).