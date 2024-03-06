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В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за пожара на ТЭЦ города Шагонар. Об этом сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, никто не погиб.
Источник: МЧС РФ

Ховалыг написал, что ЧП произошло в отсеке теплоподачи ТЭЦ, который находится отдельно от котельной. Точные причины инцидента пока неизвестны.

«Пожар потушен. Сейчас идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания», — уточнил глава Тувы.

ЧП случилось сегодня, 6 марта. По данным ТАСС, в здании котельной ТЭЦ произошел взрыв. На предприятии находился 21 человек, из них 18 пострадали. Тяжелобольных перевозят в больницы бортом санавиации. Подача отопления в Шагонаре приостановлена, ее намерены восстановить к вечеру. СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Лаура Кеффер

МЧС
пожары