В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Ховалыг написал, что ЧП произошло в отсеке теплоподачи ТЭЦ, который находится отдельно от котельной. Точные причины инцидента пока неизвестны.
«Пожар потушен. Сейчас идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания», — уточнил глава Тувы.
ЧП случилось сегодня, 6 марта. По данным ТАСС, в здании котельной ТЭЦ произошел взрыв. На предприятии находился 21 человек, из них 18 пострадали. Тяжелобольных перевозят в больницы бортом санавиации. Подача отопления в Шагонаре приостановлена, ее намерены восстановить к вечеру. СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Лаура Кеффер