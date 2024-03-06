Две девочки пострадали при столкновении иномарки и УАЗа в Пермском крае

Дети пострадали в столкновении иномарки и УАЗа в Пермском крае, рассказали сайту perm.aif.ru в ГИБДД РФ по Пермскому краю.
Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло утром 5 марта на обходе Соликамска. Столкновение произошло между автомобилями Renault и УАЗом.
Водитель иномарки 1996 года рождения не выдержал дистанцию и врезался отечественное авто. Из-за столкновения пострадали две пассажирки УАЗа. Девочкам 11 и 12 лет оказали разовую помощь.
«По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ГИБДД.
Ранее perm.aif.ru писал о задержании водителя, насмерть сбившего 18-летнюю девушку в центре Перми. СУ СКР Пермского края предъявил мужчине обвинение.