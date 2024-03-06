Сотрудник прииска в Хабаровском крае украл золота и серебра на 43 млн рублей

Суд Николаевска-на-Амуре вынес приговор виновному в краже и хранении драгоценных металлов в особо крупном размере. Следствие установило, что 36-летний житель Новосибирска, работая на прииске, за несколько лет собрал коллекцию из 13 кг самородков золота и серебра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональную прокуратуру.



Около года назад мужчина вынес добычу с территории золотодобывающего предприятия и припрятал в лесу. Позднее гражданин погрузил золото и серебро в автомобиль и намеревался перевезти его в Новосибирск и в дальнейшем продать, но довести преступление до конца ему не позволили оперативники ФСБ России.