Сотрудник прииска в Хабаровском крае украл золота и серебра на 43 млн рублей

Суд Николаевска-на-Амуре вынес приговор виновному в краже и хранении драгоценных металлов в особо крупном размере. Следствие установило, что 36-летний житель Новосибирска, работая на прииске, за несколько лет собрал коллекцию из 13 кг самородков золота и серебра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Около года назад мужчина вынес добычу с территории золотодобывающего предприятия и припрятал в лесу. Позднее гражданин погрузил золото и серебро в автомобиль и намеревался перевезти его в Новосибирск и в дальнейшем продать, но довести преступление до конца ему не позволили оперативники ФСБ России.
— Общая стоимость похищенного составила свыше 43 млн рублей, — комментирует старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева. Суд Николаевска-на-Амуре признал гражданина виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с таким же испытательным сроком. Вердикт ещё не вступил в законную силу. Похищенные мужчиной драгоценные металлы изъяты.