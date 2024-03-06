Детский омбудсмен отозвалась на историю с истязаниями ребенка в Приморье

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова дала свой комментарий относительно истории мальчика, над которым возможно издевались в приемной семье, из-за чего ребёнок сбежал из дома.
Как сообщает «ФедералПресс», в разговоре с журналистом издания детский омбудсмен рассказала, что для проверки данной информации подключились все органы системы профилактики. По результатам проверки, которую провела сама Романова, информация не подтверждается.
Отец друга, сбежавшего из семьи мальчишки, сообщил волонтёрам «ПримПоиска», что ребёнок находится у него дома и вскоре за «пропавшим» приехали сотрудники полиции и приёмная мать подростка. Когда мужчина рассказал полицейским всё, что узнал от мальчика, правоохранители решили отправить ребёнка в реабилитационный центр «Парус надежды».
Позже журналисты, узнавшие об этой истории также от того же мужчины, обратились за комментариями к детскому омбудсмену в Приморье Ольге Романовой.