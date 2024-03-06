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Детский омбудсмен отозвалась на историю с истязаниями ребенка в Приморье

13-летний мальчик сбежавший из приёмной семьи, рассказал, что над ним издевались.
Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова дала свой комментарий относительно истории мальчика, над которым возможно издевались в приемной семье, из-за чего ребёнок сбежал из дома.

Как сообщает «ФедералПресс», в разговоре с журналистом издания детский омбудсмен рассказала, что для проверки данной информации подключились все органы системы профилактики. По результатам проверки, которую провела сама Романова, информация не подтверждается.

Объявление организации «ПримПоиск» о пропаже 13-летнего мальчика появилось в соцсетях 3-го марта. Позже выяснилось, что он искал защиты в доме у своего друга, родителям которого рассказал, что приёмная мать над ним издевается. По словам подростка, его в наказание за проступки обливают холодной водой и заставляют стоять всю ночь на кухне, заставляют бегать в мороз вокруг дома, а дверь его комнаты запирают на ключ.

Отец друга, сбежавшего из семьи мальчишки, сообщил волонтёрам «ПримПоиска», что ребёнок находится у него дома и вскоре за «пропавшим» приехали сотрудники полиции и приёмная мать подростка. Когда мужчина рассказал полицейским всё, что узнал от мальчика, правоохранители решили отправить ребёнка в реабилитационный центр «Парус надежды».

Позже журналисты, узнавшие об этой истории также от того же мужчины, обратились за комментариями к детскому омбудсмену в Приморье Ольге Романовой.