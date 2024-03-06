Детский омбудсмен отозвалась на историю с истязаниями ребенка в Приморье

Как сообщает «ФедералПресс», в разговоре с журналистом издания детский омбудсмен рассказала, что для проверки данной информации подключились все органы системы профилактики. По результатам проверки, которую провела сама Романова, информация не подтверждается.

Объявление организации «ПримПоиск» о пропаже 13-летнего мальчика появилось в соцсетях 3-го марта. Позже выяснилось, что он искал защиты в доме у своего друга, родителям которого рассказал, что приёмная мать над ним издевается. По словам подростка, его в наказание за проступки обливают холодной водой и заставляют стоять всю ночь на кухне, заставляют бегать в мороз вокруг дома, а дверь его комнаты запирают на ключ.