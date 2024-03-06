Бывший глава краевого УКС Левинский добился снижения штрафа за взятку

Бывший руководитель УКС (ГКУ «Управление капитального строительства») Пермского края Дмитрий Левинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Главным из них является дело о хищении 353 млн руб. при строительстве нового зоопарка в Перми.
Вчера, 5 марта, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске рассмотрел очередную апелляцию Дмитрия Левинского. По информации портала properm, он обжаловал приговор за взятку в размере 3 млн руб., полученную от одного из подрядчиков, работавшего сразу на нескольких объектах краевого УКС.
Кассационный Суд снизил размер назначенного штрафа на 200 тыс. руб. с 15 млн до 14,8 млн руб. Суд также исключил из приговора формулировку, по которой Дмитрий Левинский «обладал широкими властными полномочиями». Взятку он получил за беспрепятственное подписание документации при исполнении более 10 договоров, включая строительстве нового зоопарка в Перми.
Ленинский районный суд Перми 7 марта 2023 года приговорил Дмитрия Левинского к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили права занимать должности на государственной службе на срок 2,5 года.