Бывший глава краевого УКС Левинский добился снижения штрафа за взятку

Кассационный Суд снизил размер назначенного штрафа на 200 тыс. руб. с 15 млн до 14,8 млн руб. Суд также исключил из приговора формулировку, по которой Дмитрий Левинский «обладал широкими властными полномочиями». Взятку он получил за беспрепятственное подписание документации при исполнении более 10 договоров, включая строительстве нового зоопарка в Перми.