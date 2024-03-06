В Красноярске дорожный рабочий погиб после наезда на него внедорожника

По предварительным данным ГИБДД, утром 6 марта водитель внедорожника Toyota пытался перестроиться из правой полосы в левую, но не заметил, что там стоит машина дорожной службы. Чтобы избежать аварии, он резко вывернул вправо, отчего автомобиль занесло, и он зацепил рабочего, стоявшего у края проезжей части. От полученных травм рабочий погиб.