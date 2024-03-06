Резервуар с топливом загорелся в Курской области после атаки украинского БПЛА

Ранее 6 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью: сначала один над регионом, потом второй непосредственно над Воронежем, и третий снова над регионом. В результате этих атак никто не пострадал, разрушений не было.