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Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. Утром в среду Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев.
Источник: РИА "Новости"

«Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется», — написал он.

Ранее утром дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией области два украинских БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет.

Накануне в Воронеже объявлялась авиационная опасность в связи с приближением БПЛА.

ВСУ ежедневно совершают попытки атаковать приграничные регионы России.

Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден.

Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.