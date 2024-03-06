Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона

«Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется», — написал он.
Ранее утром дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией области два украинских БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет.
Накануне в Воронеже объявлялась авиационная опасность в связи с приближением БПЛА.
ВСУ ежедневно совершают попытки атаковать приграничные регионы России.
Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден.
Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.