Седые волосы и карие глаза: 75-летнюю женщину ищут с 5 марта в Иркутске

Вершинина (Беломестных) Валентина Акимовна пропала 5 марта 2024 года. Женщине 75 лет. Известно, что она может находиться в Ново-Ленино, Жилкино и Втором Иркутске. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт по Иркутской области.
Рост сибирячки 165 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Из одежды: темно-серая куртка, красная кофта, серые штаны, предположительно черные сапоги и коричневая меховая шапка. Кроме того, с собой у женщины был черный рюкзак и черная сумка.
— Несмотря на теплую погоду, ночи очень холодные. Где провела эту ночь Валентина Акимовна — мы не знаем, — говорят в отряде.