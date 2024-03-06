Седые волосы и карие глаза: 75-летнюю женщину ищут с 5 марта в Иркутске

Вершинина (Беломестных) Валентина Акимовна пропала 5 марта 2024 года. Женщине 75 лет. Известно, что она может находиться в Ново-Ленино, Жилкино и Втором Иркутске. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт по Иркутской области.