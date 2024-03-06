«Я поверил, что это банк»: ставший жертвой телефонных мошенников новосибирец обанкротился

Эта история началась в январе 2022 года, когда на телефон Дмитрия поступил тревожный звонок, якобы от менеджера банка.
— Представилась она Анастасией Стрельцовой и начала мне говорить о том, что мою карту взломали, взяли кредит. Я поверил, что это сотрудница банка, — рассказал «Прецеденту» Ширшов.
Дмитрия убедили, что искать злоумышленников нужно в отделение банка и предложили отправиться в филиал на улице Бориса Богаткова. Там парень должен был сыграть роль агента под прикрытием и попытаться вывести на чистую воду нерадивых сотрудников.
— Она объяснила, что нужно проверить, если мне дадут кредит, то это мошенничество. Поскольку я второй кредит уже взял, а они мне не сказали об этом, — пояснил парень.
— Девушка по телефону мне продиктовала эту сумму, я ее взял и обналичил. У меня вообще ничего не попросили из документов, время пребывания в отделении составило где-то полчаса. Я получил эти деньги в кассе в «Альфа-банке», — вспоминает сибиряк.
Заемные средства по легенде нужно было отправить на секретные счета. Дмитрий так и сделала, а когда на следующий день не смог дозвониться псевдо-сотрудницы банка, то понял, что отдал мошенникам реальные деньги и стал обладателем кредита на непосильную для него сумму. Вместе с процентами она потянула на 5 миллионов 906 тысяч рублей. Согласно графику платежей в течение пяти лет скромный водитель мусоровоза должен был выплачивать ежемесячно по 98 тысяч рублей, при этом его доходы не превышали и 50 тысяч.
— Скорее всего мошенники заранее оформили онлайн-заявку на данного человека, они явно располагали его паспортными данными. Они, скорее всего, указали ненастоящее место работы, ненастоящий размер дохода, и эта заявка прошла предварительное согласование. В конечном счете он пришел уже только на получение самой суммы денежных средств, — предположил директор финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
Истинные обстоятельства этой истории предстояло выяснить следователям. Но обращение в полицию не освобождало Дмитрия от финансовых обязательств.
— Возбудили уголовное дело, признали его потерпевшим, но следователь объяснил Ширшову, что вероятность найти виновных и привлечь их к ответственности равна нулю. Долг большой, поэтому мы посоветовали Дмитрию действовать через процедуру банкротства физического лица. На удивление «Альфа банк», наверное понимая ситуацию, что это был мошеннический кредит, они даже не стали включаться в реестр требований кредиторов, — комментирует ситуацию юрист Антон Канунников, который представлял интересы потерпевшего.
— Мошенник все время садит на крючок каким-то обещанием, звонит и говорит ключевые слова «я хочу вам помочь». И вот эта жажда получить, так сказать халявное предложение, лишает человека контроля за своим поведением. Люди, которых обманывают, обладают уязвимостью к манипуляции, которая называется виктимностью. Эти жертвы все время ждут, что кто-то придет и сделает для них чудо. А мошенник четко знает, что все ждут этого чуда, — считает доктор социологических наук, профессор Евгений Руденский.
Судя по статистике, подобных преступлений меньше не становится.
— Проблема очень масштабная, банковское сообщество и регулятор это признают и пытаются через какие-то кейсы рассказывать в СМИ, чтобы люди не обжигались, но основной посыл такой — кредит взят, да, вы деньги перечислили мошенникам, но его нужно погашать. Объемы хищений растут и отчасти банкам это выгодно, — уверен Антон Канунников.
— Теперь человек будет понимать, что у него стоит самозапрет на кредиты и чтобы его снять, придется куда-то идти, например, в МФЦ, писать заявление. Так у него могут спросить, а зачем вы снимаете самозапрет, может вами кто-то манипулирует? Второй момент — это также будет хорошо для онлайн-микрозаймов, которые тоже иногда оформляют мошенники по паспортным данным людей, которые об это узнают постфактум, — объясняет Антон Канунников.
А пока самозапрет на кредиты не начал действовать, стоит соблюдать повышенную бдительность и не общаться с незнакомцами, которые зачастую представляются сотрудниками банков или правоохранителями.
Екатерина ЛОБАНОВА.