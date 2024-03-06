«Я поверил, что это банк»: ставший жертвой телефонных мошенников новосибирец обанкротился

Заемные средства по легенде нужно было отправить на секретные счета. Дмитрий так и сделала, а когда на следующий день не смог дозвониться псевдо-сотрудницы банка, то понял, что отдал мошенникам реальные деньги и стал обладателем кредита на непосильную для него сумму. Вместе с процентами она потянула на 5 миллионов 906 тысяч рублей. Согласно графику платежей в течение пяти лет скромный водитель мусоровоза должен был выплачивать ежемесячно по 98 тысяч рублей, при этом его доходы не превышали и 50 тысяч.