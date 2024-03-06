Резервуар с топливом горит после атаки БПЛА в соседнем с Воронежской областью регионе

Утром в среду, 6 марта, в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе соседней Курской области возник пожар на складе горюче-смазочных материалов.
Горит резервуар с топливом. На место выехали оперативные службы. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
РИА «Воронеж» сообщало, что сегодня утром над Воронежской областью были ликвидированы три украинских беспилотных летательных аппарата, один из которых — над областным центром. Возможной целью двух других беспилотников в telegram-каналах называют нефтебазу. Громкие хлопки от работы ПВО были слышны во всех районах Воронежа.