В Красноярском крае завели дело о контрабанде древесины на полмиллиона рублей

По версии правоохранителей, в ноябре 2020 года мужчина заключил контракт на продажу партии пиломатериалов зарубежному предприятию. Однако при таможенном декларировании он указал недостоверные сведения. В итоге пиломатериалы общей стоимостью свыше 550 тысяч рублей незаконно отправились в одну из стран ближнего зарубежья.