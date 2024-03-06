В Красноярском крае завели дело о контрабанде древесины на полмиллиона рублей

Сотрудники полиции установили причастность 59-летнего директора деревообрабатывающей фирмы в Канске к контрабанде леса. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
По версии правоохранителей, в ноябре 2020 года мужчина заключил контракт на продажу партии пиломатериалов зарубежному предприятию. Однако при таможенном декларировании он указал недостоверные сведения. В итоге пиломатериалы общей стоимостью свыше 550 тысяч рублей незаконно отправились в одну из стран ближнего зарубежья.
На директора фирмы завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.