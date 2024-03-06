Нижегородская ГЖИ организовала проверку после схода льда на улице Терешковой

Нижегородская Госжилинспекция организовала проверку после схода льда с балконов многоквартирного дома на улице Терешковой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По информации ГЖИ, на этой неделе в пятиэтажке произошел сход ледяных масс. В результате случившегося остекление балконов двух квартир получило повреждения. Жильцы не пострадали.
Как уточнили в АО «ДК Приокского района», работы по очистке кровли зимой проведены не были. Обращения от нижегородцев по данному факту не поступали. В отношении компании провели проверку. Сейчас угрозы повторного схода наледи нет.
Ранее в ГЖИ предложили нижегородцам самостоятельно организовать вывоз снега из дворов. Это связано с тем, что в обязанности коммунальщиков это не входит.