В лесничествах Ростовской области объявили пожароопасный сезон

На территории шести лесничеств Ростовской области в марте 2024 года объявили пожароопасный сезон. Соответствующий приказ утвердил глава Минприроды региона Михаил Фишкин.
Под особый контроль из-за весеннего потепления взяли Мартыновское, Романовское, Сальское, Семикаракорское, Усть-Донецкое и Шахтинское лесничества.
Теперь в указанных локациях будут усилены профилактические противопожарные мероприятия, в том числе, специалисты увеличат частоту патрулирования лесного фонда и активизируют разъяснительную работу — людям напомнят, как не допустить природные возгорания.
Добавим, в рамках подготовки к пожароопасному сезону в Ростовской области уже готовы планы тушения для всех 18 лесничеств. В марте должны начаться пожарно-тактические учения лесопожарных формирований.
Жителей Ростовской области просят сообщать о возгораниях лесного фонда в лесохрану или по номеру «112».