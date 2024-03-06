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В лесничествах Ростовской области объявили пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон объявили на территории шести лесничеств Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

На территории шести лесничеств Ростовской области в марте 2024 года объявили пожароопасный сезон. Соответствующий приказ утвердил глава Минприроды региона Михаил Фишкин.

Под особый контроль из-за весеннего потепления взяли Мартыновское, Романовское, Сальское, Семикаракорское, Усть-Донецкое и Шахтинское лесничества.

Теперь в указанных локациях будут усилены профилактические противопожарные мероприятия, в том числе, специалисты увеличат частоту патрулирования лесного фонда и активизируют разъяснительную работу — людям напомнят, как не допустить природные возгорания.

Добавим, в рамках подготовки к пожароопасному сезону в Ростовской области уже готовы планы тушения для всех 18 лесничеств. В марте должны начаться пожарно-тактические учения лесопожарных формирований.

Жителей Ростовской области просят сообщать о возгораниях лесного фонда в лесохрану или по номеру «112».

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