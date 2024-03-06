Белоруса приговорили к аресту за истязание жены

Семейная ссора произошла во время совместного распития алкоголя. У супругов случилась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. В результате мужчина нанес жене множество ударов кулаком в голову. Женщина вызвала правоохранителей, которые задержали скандалиста.