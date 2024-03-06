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Белоруса приговорили к аресту за истязание жены

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 42-летнего мужчины в истязании супруги, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Источник: РИА "Новости"

Семейная ссора произошла во время совместного распития алкоголя. У супругов случилась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. В результате мужчина нанес жене множество ударов кулаком в голову. Женщина вызвала правоохранителей, которые задержали скандалиста.

Как стало известно позже, молодечненец уже не раз привлекался к административной ответственности за причинение психических страданий (статья 10.1 КоАП).

Суд приговорил мужчину к 3 месяцам ареста. Также он должен будет заплатить штраф в размере 100 базовых величин.