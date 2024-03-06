В Волгограде «Лада» насмерть сбила вышедшего на дорогу на красный пенсионера

Вечером 5 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП, в котором погиб пенсионер. Трагедия произошла на перекрестке улиц Богунской и Еременко. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 20.18 30-летний водитель за рулем «Лады Гранта» сбил 71-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу на красный сигнал светофора.