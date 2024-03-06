Появилось видео эвакуации и тушения пансионата для престарелых в Воронеже

В среду, 6 марта, пресс-служба МЧС России опубликовала видео эвакуации и тушения пансионата для инвалидов и престарелых на улице Художника Лихачева, 28, в Воронеже.
В здании загорелась кровля на площади 200 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 8:56. Как сообщало РИА «Воронеж», двухэтажный частный пансионат в Коминтерновском районе города вспыхнул утром среды, 6 марта.
Внутри учреждения находились 52 человека: 49 маломобильных пациентов и 3 сотрудника персонала.
Пожарным удалось эвакуировать всех в кратчайшие сроки. Очевидцы пожара поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.