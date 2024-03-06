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Жестокое избиение школьника в Балахне попало на видео

Происшествие случилось прямо у входа в школу.
Источник: Время

Избиение ребенка другими детьми случилось в Балахне на днях. Видео появилось в социальных сетях.

Камера видеорегистратора проезжавшего автомобиля записала, как группа ребят избивает лежащего не снегу мальчика. Еще несколько человек наблюдают за этим.

Согласно информации, действо происходило прямо у ворот местной школы № 11.

Подробности случившегося не сообщаются. ИА «Время Н» уточняет, обратились ли родители или законные представители пострадавшего в правоохранительные органы.

Пользователи соцсетей активно обсуждают увиденное.

«Вот такое зверье выращивают сейчас “родители”, которые совсем не занимаются воспитанием. А доверили развитие своих детей компьютерам и гаджетам. То бишь предоставили самим себе», — возмущается Anton Klimonin.

Многие при этом интересуются, как поступил в той ситуации проезжавший водитель.

«А водитель, кроме как снять видосик, не мог ничего сделать?» — пишет пользователь с ником Господин Мыслитель.

Напомним, избивший битой школьников нижегородец стал фигурантом уголовного дела.

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