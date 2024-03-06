В Кузбассе арестовали мужчину, который привел в квартиру коня

Мужчина сказал, что ночью, будучи пьяным, взял под уздцы одну из лошадей с фермы и отправился с ней домой, чтобы показать животное семье. Он поднялся по лестнице на пятый этаж дома и завел лошадь в квартиру. Животное провело там порядка полутора часов, после чего мужчина вывел ее на улицу и вернул обратно на ферму.